"Отец" когнитивно-поведенческой терапии Аарон Бек скончался в возрасте 100 лет

Доктор Аарон Бек. Кадр из видео: YouTube/Annual Reviews

В США скончался автор выдающихся трудов на тему когнитивно-поведенческой терапии, передает Би-би-си.

Когнитивно-поведенческая терапия направлена на борьбу с депрессией, изменение образа мысли и поведения человека. В отличие от других методов, КПТ сосредоточена на текущих проблемах пациента для улучшения повседневного мировоззрения.

Американский психиатр, доктор Аарон Бек считается отцом КПТ. Он был автором сотни статей и 25 книг. Также является основателем Института когнитивно-поведенческой терапии Бека вместе со своей дочерью Джудит.

"Теперь мы чтим наследие моего отца, продолжая его работу и выполняя его миссию - помогать людям жить более здоровой, счастливой и значимой жизнью", - сообщила она, добавив, что ее отец "изменил сферу психического здоровья".

Аарон Бек родился в 1921 году в семье еврейских мигрантов из России. Учился в Брауновском университете, а медицинское образование получил в Йельском университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940078-otets-kognitivno-povedencheskoy-terapii-aaron-bek-skonchalsya-v-vozraste-100-let/