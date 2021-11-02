Самолет Жапарова не пустили на саммит в Глазго, ему пришлось лететь на частном борту

Садыр Жапаров прибыл в Глазго. Фото: АКИpress

Самолет президента Кыргызстана ТУ-154 не пустили в Великобританию, поскольку он не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. Поэтому Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном борту, передает АКИpress.

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в Великобритании данного типа самолета. Впоследствии было принято решение о полете кыргызской делегации на саммит по климату в Глазго на частном самолете.

Как пишет издание, предположительно, Жапаров полетел на конференцию ООН по климату COP26 на бразильском реактивном самолете Embraer Lineage 1000, который вмещает 19 пассажиров. Борт принадлежит компании AirX, головной офис которой находится на Мальте.

Сообщается, что президент Кыргызстана уже прибыл в Глазго. Его выступление на саммите запланировано на 2 ноября.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал не преследовать своего предшественника Сооронбая Жээнбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940048-samolet-zhaparova-ne-pustili-na-sammit-v-glazgo-emu-prishlos-letet-na-chastnom-bortu/