Японцы жестко высказались о политике Токио по Курильским островам

Курильские острова. Фото: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images

Читатели издания Hokkaido Shimbun выразили негодование и высказались о политике Японии в отношении Курильских островов.

Автор статьи рассуждал о будущей судьбе Курильских островов. Утверждалось, что переговоры по их возвращению обрели "застойный" характер.

Под публикацией японские пользователи выразили мнение, что Россия больше не вернет острова обратно. Многие жестко высказались о политике своей страны в отношении данного вопроса.

"Если честно, то думаю, что острова нам не вернутся уже никогда. Россия умудряется проводить в территориальном вопросе умную и хитрую политику <...> Россия никогда не вернет нам острова, которые получила в результате войны. Единственное, о чем можно думать - это о выкупе островов, когда российская экономика развалится", - написал один из читателей с ником yta.

"Японские политики занимаются нашими территориальными проблемами с Россией, Южной Кореей и Китаем только на словах! Все наши парламентарии такие же! Все это уже надоело!" - высказался второй.

"Да бросьте вы, забудьте об островах! Мы для русских только источник денег для экономического сотрудничества - "золотой журавль". Уже 76 лет прошло, ничего не сдвинулось ни на миллиметр. Видимо, и в будущем наши политики ничего не смогут сделать", - написал другой.

Ранее Песков прокомментировал высказывание японского премьера о Курильских островах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939916-yapontsy-zhestko-vyskazalis-o-politike-tokio-po-kurilskim-ostrovam/