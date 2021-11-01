СМИ рассказали о содержании "секретных переговоров" между США и Россией

Флаг США: Unsplash

СМИ сообщили о нескольких "секретных встречах" между Россией и США, передает РБК со ссылкой на New York Times.

Стороны обсуждали вопросы кибербезопасности. Интересы американцев представляла заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Нюбергер провела серию непубличных виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой", - говорится в сообщении.

Несколько недель назад США передали России список имен с подробной информацией о хакерах, которые активно осуществляли атаку на Вашингтон. Таким образом, Штаты ожидают "подтверждения того, что эта информация приведет к арестам". Так как ранее российский президент Владимир Путин заявил о борьбе с киберпреступностью.

В марте российского хакера обвинили в краже данных военных США.

Напомним, Соединенные Штаты раскритиковали Россию за притеснение независимых журналистов и СМИ. Документ также подписали правители союзных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939848-smi-rasskazali-o-soderzhanii-sekretnyh-peregovorov-mezhdu-ssha-i-rossiey/