Массовое отравление туристов произошло в одном из отелей Египта

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Несколько десятков российских туристов отравились в одном из отелей Хургады. Пострадавших госпитализировали. Отель, где произошло массовое отравление, закрыли после произошедшего.

Житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в Египет отправились на отдых родственники, сообщил корреспондентам РИА Новости о произошедшем отравлении.

"Произошло массовое отравление граждан Российской Федерации, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща", - рассказал он.

По его словам, сначала стало плохо супруге, после сыну. Их госпитализировали. Мужчина сообщил, что среди тех, кто отравился, большая часть - дети.

Супруга Азата Елена сообщила изданию, что ей стало плохо на третий день отдыха в этом отеле. Появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура.

"Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", - рассказала женщина.

По ее словам, власти намерены завести уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти приняли решение закрыть отель, где произошло массовое отравление туристов.

"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", - пояснил дипломат.

Он также подчеркнул, что генконсульство выясняет подробности инцидента.

По информации ТАСС, число отравившихся в отеле россиян выросло до 40. Данную информацию изданию сообщили в Федерации туристических палат Египта.

"В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", - сказал собеседник агентства,

Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, добавил он.

Издание также пишет, что появилась информация о том, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939773-massovoe-otravlenie-turistov-proizoshlo-v-odnom-iz-oteley-egipta/