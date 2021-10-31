Массовое отравление туристов произошло в одном из отелей Египта

Несколько десятков российских туристов отравились в одном из отелей Хургады. Пострадавших госпитализировали. Отель, где произошло массовое отравление, закрыли после произошедшего.
Житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в Египет отправились на отдых родственники, сообщил корреспондентам РИА Новости о произошедшем отравлении.
"Произошло массовое отравление граждан Российской Федерации, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща", - рассказал он.
По его словам, сначала стало плохо супруге, после сыну. Их госпитализировали. Мужчина сообщил, что среди тех, кто отравился, большая часть - дети.
Супруга Азата Елена сообщила изданию, что ей стало плохо на третий день отдыха в этом отеле. Появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура.
"Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", - рассказала женщина.
По ее словам, власти намерены завести уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
Консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти приняли решение закрыть отель, где произошло массовое отравление туристов.
"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", - пояснил дипломат.
Он также подчеркнул, что генконсульство выясняет подробности инцидента.
По информации ТАСС, число отравившихся в отеле россиян выросло до 40. Данную информацию изданию сообщили в Федерации туристических палат Египта.
"В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", - сказал собеседник агентства,
Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, добавил он.
Издание также пишет, что появилась информация о том, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939773-massovoe-otravlenie-turistov-proizoshlo-v-odnom-iz-oteley-egipta/