Казахстанцы несколько дней не смогут воспользоваться рядом услуг по недвижимости

В Казахстане в выходные и праздничные дни будут недоступны некоторые услуги, связанные с оформлением документов по недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

В Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан" казахстанцев предупредили, что с 19:00 23 октября до 00:00 27 октября в цифровой системе Единого государственного кадастра недвижимости и на Публичной кадастровой карте будут проводиться технические работы. В связи с этим частью услуг нельзя будет воспользоваться.

"В этот период будет недоступен прием заявлений на оказание государственных услуг по земельному кадастру, регистрации прав на недвижимое имущество и техническому обследованию недвижимости.

При этом, получение электронных справок в сфере регистрации прав на недвижимое имущество будет доступно через цифровые сервисы", - говорится в сообщении.

Причина временных ограничений в том, что Единый государственный кадастр недвижимости переходит на QazTRF-23. Уточняется, что это государственная система координат, которая обеспечит использование цифровых карт и пространственных данных с применением современных, открытых спутниковых навигационных систем.

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