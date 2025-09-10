"Трамп больше не самый оранжевый": новые iPhone высмеяли в Сети (фото, видео)

Компания Apple по традиции в сентябре презентовала линейку новых устройств. В соцсетях уже появилось множество шуток и мемов по поводу гаджетов и предполагаемых цен на них, передает NUR.KZ.

Вчера компания Apple представила свои новые гаджеты, среди них смартфоны iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, самый тонкий в истории iPhone Air, а также наушники с синхронным переводом AirPods Pro 3 и часы Apple Watch, замеряющие давление.

В соцсетях уже ведется активное обсуждение новинок. Кроме прочего пользователи шутят, предполагая, в какую цену обойдутся новые гаджеты.

Сколько-сколько будет стоить новый айфон 17? pic.twitter.com/GOfdw2uh7f — Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) September 9, 2025

Скриншот: Threads

Скриншот: Threads

Не обошлось и без мемов про дизайн и функционал айфонов. Делимся небольшой подборкой.

Единственная вразумительная причина по которой нужно купить новый айфон pic.twitter.com/wTsxdcIQxr — Просто Элвис (@shegan35) September 10, 2025

Скриншот: Threads

Отдельно в Сети уделили внимание качеству камеры нового iPhone 17. Как на эту тему шутят люди:

Скриншот: Threads

Скриншот: Threads

Пользователи шутят и по поводу оранжевого цвета смартфона.

"Я отказываюсь верить в то, что цвет нового айфона понравится кому-нибудь кроме Дональда Трампа, который на его фоне перестанет быть самым оранжевым субъектом во вселенной", - пошутил один из пользователей.

Реакций много и все они разные. Кто-то уже готовится оформить предзаказ, а кто-то считает, что лучше вложиться во что-то более необходимое.

