"Трамп больше не самый оранжевый": новые iPhone высмеяли в Сети (фото, видео)
Компания Apple по традиции в сентябре презентовала линейку новых устройств. В соцсетях уже появилось множество шуток и мемов по поводу гаджетов и предполагаемых цен на них, передает NUR.KZ.
Вчера компания Apple представила свои новые гаджеты, среди них смартфоны iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, самый тонкий в истории iPhone Air, а также наушники с синхронным переводом AirPods Pro 3 и часы Apple Watch, замеряющие давление.
В соцсетях уже ведется активное обсуждение новинок. Кроме прочего пользователи шутят, предполагая, в какую цену обойдутся новые гаджеты.
Сколько-сколько будет стоить новый айфон 17? pic.twitter.com/GOfdw2uh7f— Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) September 9, 2025
Не обошлось и без мемов про дизайн и функционал айфонов. Делимся небольшой подборкой.
Единственная вразумительная причина по которой нужно купить новый айфон pic.twitter.com/wTsxdcIQxr— Просто Элвис (@shegan35) September 10, 2025
iPhone 17 pic.twitter.com/6gSxCCFD2T— (@twaniimals) September 9, 2025
Choose your character #iphone17 pic.twitter.com/KZi9EIn0SV— 9GAG ❤️ Memeland (@9GAG) September 10, 2025
Отдельно в Сети уделили внимание качеству камеры нового iPhone 17. Как на эту тему шутят люди:
Пользователи шутят и по поводу оранжевого цвета смартфона.
"Я отказываюсь верить в то, что цвет нового айфона понравится кому-нибудь кроме Дональда Трампа, который на его фоне перестанет быть самым оранжевым субъектом во вселенной", - пошутил один из пользователей.
Реакций много и все они разные. Кто-то уже готовится оформить предзаказ, а кто-то считает, что лучше вложиться во что-то более необходимое.
