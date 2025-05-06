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Масштабные атаки на сети операторов связи зафиксировали в Казахстане

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Компьютер стоит на столе
Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay.com

АО "Государственная техническая служба" сообщила о масштабных DDoS-атаках, направленных на информационно-коммуникационную инфраструктуру и на сети операторов связи, передает NUR.KZ.

Информация о масштабных атаках опубликована на сайте Государственной технической службы. В релизе указано, что атаки направлены на информационно-коммуникационную инфраструктуру страны и на сети операторов связи.

"В ходе атак наблюдается резкий рост нагрузки на магистральные каналы передачи данных, что может временно повлиять на скорость доступа пользователей к отдельным интернет-ресурсам.

Специалисты АО "ГТС" в тесном взаимодействии с операторами связи оперативно проводят технические мероприятия по перенастройке маршрутов и минимизации последствий атак", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, кибератаки осуществляются с применением прокси-серверов, средств маскировки и распределенных бот-сетей, размещенных в различных странах.

"Эти факторы существенно затрудняют точное определение источников атак. АО продолжает мониторинг ситуации в режиме реального времени и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости и безопасности национальной ИКТ-инфраструктуры",- отмечается в релизе.

Добавим, как сообщается на официальном сайте Государственной технической службы, основной целью организации является содействие формированию, обеспечению и развитию информационной безопасности инфокоммуникационной инфраструктуры и информационного пространства Республики Казахстан.

Отметим, что в октябре 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил АО "Государственная техническая служба". Ему рассказали о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2242695-masshtabnye-ataki-na-seti-operatorov-svyazi-zafiksirovali-v-kazahstane/