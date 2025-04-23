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"Оскар" искусственному интеллекту? Американская киноакадемия решила, что теперь это возможно

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Статуэтка "Оскара"
Статуэтка "Оскара". Иллюстративное фото: Angela Weiss/Getty Images

В понедельник американская Академия кинематографических искусств опубликовала новые правила, которые разрешают использование технологий искусственного интеллекта в фильмах, претендующих на премию «Оскар».

В документе сказано, что применение ИИ и других цифровых инструментов «не поможет и не навредит шансам на номинацию». Поэтому фильмы, снятые с помощью таких технологий, в принципе могут претендовать на заветную статуэтку.

Генеративный искусственный интеллект, создающий текст, изображения, аудио и видео на основе текстовых запросов, уже использовался при производстве некоторых фильмов, которые в марте были удостоены «Оскаров».

Однако Академия обещает, что при выборе победителей она по-прежнему будет изучать вклад людей в то или иное произведение.

Академия заявила, что новую формулировку правил для фильмов, созданных с помощью генеративного ИИ, рекомендовал ее научно-технический совет.

Кроме того, новые правила устанавливают, что члены Академии, принимающие участие в финальном туре голосования и определяющие обладателей «Оскаров», должны обязательно посмотреть все номинированные фильмы в каждой категории.

Об использовании искусственного интеллекта в кино стали говорить особенно часто после того, как в марте этого года на церемонии вручения премии «Оскар» Эдриан Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист».

В этой ленте генеративный ИИ использовался, чтобы улучшить произношение актера, когда ему приходилось говорить по-венгерски.

Затем выяснилось, что аналогичная технология клонирования голоса была использована для улучшения голосов актеров в мюзикле «Эмилия Перес», также получившем «Оскара».

Новые технологии позволяют быстро выбирать или менять манеру исполнения и даже корректировать внешность актеров. Поэтому они становятся все более популярными в мире музыки и кино.

Отберет ли ИИ работу у актеров и сценаристов?

Но вокруг применения ИИ в творчестве по-прежнему ведутся жаркие споры, а актеры и авторы опасаются, что обученные на их произведениях компьютеры со временем начнут отбирать у них работу.

Именно этого опасались актеры и сценаристы, которые в 2023 году устроили забастовку в Голливуде.

«Плохо, если появится возможность взять мое лицо, мое тело и мой голос и заставить меня сказать или сделать что-то, а повлиять я на это не смогу», — говорила тогда актриса Сьюзан Сарандон в интервью Би-би-си.

Сценаристы же опасаются, что студии будут использовать генеративный ИИ, чтобы править, обрабатывать, а возможно, и писать сценарии вместо людей. Некоторые боятся, что компьютеры будут создавать анимацию, новые локации, голоса — и даже самих актеров.

При построении и обучении своих моделей разработчики ИИ используют общедоступные данные, в том числе материалы, защищенные авторским правом и размещенные в интернете. Поэтому некоторые создатели контента считают, что таким образом их обворовывают.

Против OpenAI, Google и других технологических компаний уже поданы десятки исков от писателей, актеров и новостных организаций, утверждающих, что их работы были украдены для обучения ИИ без их согласия.

Авторы сценариев также призвали студии Paramount, Disney и Universal, владеющие авторскими правами на фильмы и телешоу, не обучать ИИ-инструменты при помощи их произведений, хотя до судебных разбирательств пока не дошло.

Но новые технологии распространяются стремительно.

В начале марта OpenAI, разработчик популярного чатбота ChatGPT, провела в Лос-Анджелесе кинофестиваль, посвященный искусственному интеллекту. А режиссеры Marvel Джо и Энтони Руссо сообщили Wall Street Journal, что планируют инвестировать 400 млн долларов в создание инструментов искусственного интеллекта для кинематографистов.

Но как именно это повлияет на будущее индустрии развлечений, пока неясно. Генеративный ИИ, например, позволяет компьютерам обучаться и решать задачи почти как люди — хотя гораздо быстрее.

Конкуренция с Китаем и споры об обучении ИИ

По итогам забастовки голливудским профсоюзам и студиям удалось достичь соглашения, которые установило ограничения на использование ИИ.

Одни актеры, по всей видимости, примирились с новой технологией, но другие, например Скарлетт Йоханссон, предупреждают, что она может привести к злоупотреблению их образом.

В 2024 году мультипликаторы рассказали Би-би-си, что инструменты генеративного ИИ еще не настолько хороши, чтобы создавать настолько же качественные работы, как люди — и тем более претендовать на награды.

«Это все равно что прибегнуть к помощи плохого писателя, — сказал Джонатан Кендрик, соучредитель и председатель совета директоров глобального стримингового сервиса Rokit Flix. — Конечно, он сделает набросок, но, если вам нужно что-то эмоционально насыщенное, ИИ не поможет вам получить „Оскар"».

Применение ИИ в Голливуде неизбежно, считает Брин Музер, соучредитель компании Moonvalley, которая разработала ИИ-генератор изображений Marey, заплатив режиссерам за отснятый материал при их согласии.

Музер признает, что слово ИИ все еще может считаться в Голливуде ругательным, но утверждает, что его продукт «чист», потому что он платит за контент.

Пока инструменты ИИ потихоньку прокладывают себе дорогу в Голливуд, администрация президента Дональда Трампа готовит новый план развития индустрии искусственного интеллекта в США.

Технологические компании утверждают, что действующие в стране законы об авторском праве не позволяют им конкурировать с Китаем. Они настаивают, что им необходим беспрепятственный доступ к продукции Голливуда — от Микки Мауса до «Матрицы» — для обучения своих моделей ИИ в целях национальной безопасности.

Google и OpenAI добиваются, чтобы правительство США разрешило использовать для обучения ИИ защищенные авторским правом произведения искусства, фильмы и телепередачи. Они настаивают, что такое применение должно считаться правомерным в рамках политики «fair use» (то есть в добросовестных или некоммерческих целях).

Без этого, говорят в Силиконовой долине, Китай выиграет гонку в области искусственного интеллекта.

Голливуд, в свою очередь, утверждает, что технологические компании пытаются подорвать индустрию развлечений, обеспечивающую более 2,3 млн рабочих мест в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2238372-oskar-iskusstvennomu-intellektu-amerikanskaya-kinoakademiya-reshila-chto-teper-eto-vozmozhno/

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