Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Опеку над недееспособными разрешили оформлять онлайн в Казахстане

Опубликовано:

Сайт eGov
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы смогут оформлять опеку и попечительству над недееспособными близкими через портал eGov, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты страны.

Как указано на сайте Минтруда, теперь еще две государственные услуги можно получать онлайн. Речь идет об установлении опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.

Кроме того, онлайн можно оформить и выдачу разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, а также на отчуждение их имущества.

"Ранее прием документов на установление опеки или попечительства над совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными, а также выдача разрешения на распоряжение имуществом опекаемых или подопечных лиц осуществлялись исключительно в бумажной форме.

Возможность получения вышеуказанных услуг посредством портала eGov также снижает риски по предоставлению недостоверных данных от услугополучателей. Это связано с тем, что необходимые сведения для их оказания (при наличии оцифрованных данных) поступают из интегрированных информационных систем государственных органов", - сказано в сообщении.

После поданной заявки в личный кабинет заявителя на портале направят соответствующий приказ, либо мотивированный отказ.

В декабре прошлого года мы писали, что опекуны теперь могут прописывать своих подопечных онлайн - услуга появилась на портале eGov.kz. Ранее для ее получения нужно было идти в ЦОНы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2219909-opeku-nad-nedeesposobnymi-razreshili-oformlyat-onlayn-v-kazahstane/