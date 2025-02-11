Опеку над недееспособными разрешили оформлять онлайн в Казахстане

Казахстанцы смогут оформлять опеку и попечительству над недееспособными близкими через портал eGov, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты страны.

Как указано на сайте Минтруда, теперь еще две государственные услуги можно получать онлайн. Речь идет об установлении опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.

Кроме того, онлайн можно оформить и выдачу разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, а также на отчуждение их имущества.

"Ранее прием документов на установление опеки или попечительства над совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными, а также выдача разрешения на распоряжение имуществом опекаемых или подопечных лиц осуществлялись исключительно в бумажной форме.

Возможность получения вышеуказанных услуг посредством портала eGov также снижает риски по предоставлению недостоверных данных от услугополучателей. Это связано с тем, что необходимые сведения для их оказания (при наличии оцифрованных данных) поступают из интегрированных информационных систем государственных органов", - сказано в сообщении.

После поданной заявки в личный кабинет заявителя на портале направят соответствующий приказ, либо мотивированный отказ.

В декабре прошлого года мы писали, что опекуны теперь могут прописывать своих подопечных онлайн - услуга появилась на портале eGov.kz. Ранее для ее получения нужно было идти в ЦОНы.