Раньше обращались в ЦОНы: новая услуга появилась на eGov

Опекуны теперь могут прописывать своих подопечных онлайн - услуга появилась на портале eGov.kz. Ранее для ее получения нужно было идти в ЦОНы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Электронное правительство".

Теперь опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, могут регистрировать своих подопечных по новому месту жительства через портал eGov.kz.

Отмечается, что эта услуга оказывалась исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения.

Для получения услуги необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция".

В разделе "Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» выбрать «Прописка по месту жительства".

Заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью ЭЦП. Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Уведомление о статусе обработки заявки поступит в течение времени, установленного государственным органом.

Отметим, согласно 26 статье ГК РК, гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

3. В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья недееспособного, суд признает его дееспособным, после чего с него снимается опека.