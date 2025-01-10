Илон Маск заявил, что объем доступных человеческих данных для обучения ИИ исчерпан

Илон Маск заявил, что объем доступных человеческих данных для обучения искусственного интеллекта исчерпан, и предложил использовать "синтетические" данные, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По мнению Маска, компании, занимающиеся разработкой ИИ, больше не могут опираться на существующие знания человечества, так как они полностью использованы для обучения текущих моделей. Вместо этого он предложил переход на синтетические данные — материалы, создаваемые самими моделями ИИ. Маск подчеркнул, что этот переход уже начался в ответ на быстрое развитие технологий.

"Совокупная сумма человеческих знаний исчерпана в обучении ИИ. Это произошло по сути в прошлом году", — заявил он.

Однако предложение Маска вызвало критику. Представители отрасли предупреждают, что использование синтетических данных может привести к "коллапсу модели", так как искусственные данные могут не обладать точностью и разнообразием, присущими человеческой информации.

Модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4o, обучаются на огромных наборах данных из интернета, анализируя закономерности и предсказывая, например, следующее слово в тексте. Маск считает, что в условиях дефицита данных обучение на искусственно созданных материалах станет неизбежным этапом в развитии ИИ.