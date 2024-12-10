OpenAI запускает видеогенератор на базе ИИ Sora для пользователей ChatGPT Plus и Pro

Компания OpenAI запускает видеогенератор на базе искусственного интеллекта Sora для пользователей ChatGPT Plus и Pro, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания OpenAI выпускает генератор на базе искусственного интеллекта для преобразования текста в видео Sora, который, по данным компании, имеет решающее значение для развития всей отрасли искусственного интеллекта.

"Видео важно для OpenAI по многим причинам. Именно эта технология повлияет на то, как люди будущего будут использовать ИИ", — сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Альтман заявил, что мир не должен состоять только из текста. По его словам, целью стартапа является создание ИИ, которые будут понимать видео, а также будут способны генерировать видео.