Эксперты: ИИ способен спасти экономику США от дефицита бюджета

Экономисты Института Брукингса считают, что использование искусственного интеллекта может значительно сократить дефицит бюджета США за счет повышения доступности медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В исследовании Центра регулирования и рынков при Брукингском институте прогнозируется, что при оптимистичном сценарии ИИ сможет уменьшить годовой бюджетный дефицит на 1,5% от ВВП к 2044 году, что эквивалентно примерно 900 млрд долларов. Это снизит дефицит на 20% в течение двух десятилетий.

Авторы исследования — Бен Харрис, Нил Мехотра и Эрик Со — отмечают, что ИИ имеет потенциал значительно улучшить услуги здравоохранения, снизив нагрузку на традиционную систему и расширив доступ к медицинской информации и профилактическим услугам.

ИИ, по их мнению, способен "демократизировать" здравоохранение, предоставив людям больше возможностей для профилактики и улучшив систему общественного здравоохранения в целом.