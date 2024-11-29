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Эзотерика

Эксперты: ИИ способен спасти экономику США от дефицита бюджета

Опубликовано:

Две руки - человеческая и механическая - тянутся друг к другу
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Andriy Onufriyenko / Getty Images

Экономисты Института Брукингса считают, что использование искусственного интеллекта может значительно сократить дефицит бюджета США за счет повышения доступности медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В исследовании Центра регулирования и рынков при Брукингском институте прогнозируется, что при оптимистичном сценарии ИИ сможет уменьшить годовой бюджетный дефицит на 1,5% от ВВП к 2044 году, что эквивалентно примерно 900 млрд долларов. Это снизит дефицит на 20% в течение двух десятилетий.

Авторы исследования — Бен Харрис, Нил Мехотра и Эрик Со — отмечают, что ИИ имеет потенциал значительно улучшить услуги здравоохранения, снизив нагрузку на традиционную систему и расширив доступ к медицинской информации и профилактическим услугам.

ИИ, по их мнению, способен "демократизировать" здравоохранение, предоставив людям больше возможностей для профилактики и улучшив систему общественного здравоохранения в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2194206-eksperty-ii-sposoben-spasti-ekonomiku-ssha-ot-deficita-byudzheta/

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