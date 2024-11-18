Ученый: В будущем люди будут спорить из-за возможной способности ИИ испытывать эмоции
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Философ Джонатан Бирч предсказал, что в будущем мир столкнется с социальными разногласиями по поводу способности искусственного интеллекта испытывать эмоции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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По словам профессора, общество может разделиться на две группы: одни будут утверждать, что ИИ обладает сознанием и способен испытывать боль и радость, а другие будут считать технологии неспособными к эмоциям.
Эти размышления прозвучали перед встречей мировых лидеров в Сан-Франциско, где будут обсуждаться меры по предотвращению потенциальных рисков, связанных с ИИ.
На прошлой неделе группа ученых из Европы и США заявила, что к 2035 году у ИИ может сформироваться собственное сознание.
Бирч отметил, что восприятие эмоций и сознания у ИИ станет важным философским и социальным вопросом ближайшего будущего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2188806-uchenyy-v-budushchem-lyudi-budut-sporit-iz-za-vozmozhnoy-sposobnosti-ii-ispytyvat-emocii/