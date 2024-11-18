Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученый: В будущем люди будут спорить из-за возможной способности ИИ испытывать эмоции

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Pixabay

Философ Джонатан Бирч предсказал, что в будущем мир столкнется с социальными разногласиями по поводу способности искусственного интеллекта испытывать эмоции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По словам профессора, общество может разделиться на две группы: одни будут утверждать, что ИИ обладает сознанием и способен испытывать боль и радость, а другие будут считать технологии неспособными к эмоциям.

Эти размышления прозвучали перед встречей мировых лидеров в Сан-Франциско, где будут обсуждаться меры по предотвращению потенциальных рисков, связанных с ИИ.

На прошлой неделе группа ученых из Европы и США заявила, что к 2035 году у ИИ может сформироваться собственное сознание.

Бирч отметил, что восприятие эмоций и сознания у ИИ станет важным философским и социальным вопросом ближайшего будущего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2188806-uchenyy-v-budushchem-lyudi-budut-sporit-iz-za-vozmozhnoy-sposobnosti-ii-ispytyvat-emocii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie