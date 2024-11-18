Ученый: В будущем люди будут спорить из-за возможной способности ИИ испытывать эмоции

Философ Джонатан Бирч предсказал, что в будущем мир столкнется с социальными разногласиями по поводу способности искусственного интеллекта испытывать эмоции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По словам профессора, общество может разделиться на две группы: одни будут утверждать, что ИИ обладает сознанием и способен испытывать боль и радость, а другие будут считать технологии неспособными к эмоциям.

Эти размышления прозвучали перед встречей мировых лидеров в Сан-Франциско, где будут обсуждаться меры по предотвращению потенциальных рисков, связанных с ИИ.

На прошлой неделе группа ученых из Европы и США заявила, что к 2035 году у ИИ может сформироваться собственное сознание.

Бирч отметил, что восприятие эмоций и сознания у ИИ станет важным философским и социальным вопросом ближайшего будущего.