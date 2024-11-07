Технологию для проверки пищевых ингредиентов разработал стартап из Сингапура

Сингапурский стартап ProfilePrint создал технологию для проверки качества ингредиентов в пищевой промышленности. По мнению экспертов, это может повлиять на производство продуктов питания, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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ProfilePrint разработала инновационное решение, способное ускорить идентификацию и оценку качества ингредиентов, помогая агробизнесу экономить ресурсы.

Генеральный директор компании Алан Лай пояснил, что традиционная цепочка поставок продуктов предполагает неоднократный обмен образцами между производителем и продавцом. ProfilePrint устраняет необходимость в этом процессе, заменяя физические образцы цифровыми данными, что снижает затраты на логистику и сокращает углеродный след.

Технология позволяет производителям и трейдерам создавать модели ИИ для оценки сырья. Система учитывает такие параметры, как внешний вид и вкус, определяя, подходит ли ингредиент для производства определенного продукта.

Машинное обучение анализирует пищу на молекулярном уровне, оценивая качество в считанные секунды. С помощью запатентованного ПО PowerPrint компания добилась значительных успехов, особенно в кофейной отрасли, где стала возможна мгновенная идентификация незаметных дефектов продукта.