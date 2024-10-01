Глава немецкой компании-разработчика ПО призвал отказаться от регулирования ИИ в Европе

Глава крупнейшей в Европе компании-разработчика программного обеспечения предостерег чиновников от излишнего регулирования искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP, крупнейшей в Европе компании по разработке программного обеспечения, предостерег политиков ЕС от чрезмерного регулирования искусственного интеллекта. По его мнению, регулирование увеличит разрыв между ЕС и США в данном секторе.

"Я категорически против регулирования технологий. Если я не смогу полноценно тестировать свои модели ИИ, это сильно подорвет конкурентоспособность Европы. Если мы чрезмерно зарегулируем технологии, Европа окажется в невыгодном положении", — заявил Кристиан Кляйн.

В настоящее время SAP разрабатывает чат-бота Joule, который, по словам Кляйна, может выполнять различные задачи: от написания кода до работы в качестве внутреннего консультанта по выявлению неэффективности цепочки поставок и бизнес-процессов.