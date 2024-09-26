Марк Цукерберг заявил, что Meta AI станет самым популярным ИИ в мире к концу 2024 года
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Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что Meta AI привлекает 500 млн активных пользователей каждый месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Выступая перед сотрудниками в штаб-квартире компании в Менло-Парке, Калифорния, Цукерберг заявил, что к концу 2024 года Meta AI станет самым популярным помощником на базе искусственного интеллекта в мире. На данный момент активная пользовательская база составляет почти 500 млн человек ежемесячно.
"Meta AI выделяется среди конкурентов тем, что предлагает не только передовые модели ИИ, но и предоставляет неограниченный бесплатный доступ к моделям, которые легко интегрируются в различные продукты и приложения компании", — отметил он.
В апреле Meta добавила своего ИИ-помощника в популярные социальные сети компании, включая Instagram и Facebook.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2166252-mark-cukerberg-zayavil-chto-meta-ai-stanet-samym-populyarnym-ii-v-mire-k-koncu-2024-goda/
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