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OpenAI выпустила модель искусственного интеллекта, способную "рассуждать"

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

OpenAI, компания-разработчик чат-бота ChatGPT, выпустила новую модель ИИ, которая, по словам разработчиков, может "рассуждать" о более сложных задачах, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Новая модель генеративного искусственного интеллекта под названием OpenAI o1 была разработана так, чтобы чат-бот тратил определенное время на размышления, прежде чем дать ответ.

Модель ИИ уже доступна для предварительного просмотра в ChatGPT. По информации компании, новая модель способна рассуждать над более сложными задачами и проблемами в области науки, программирования и математики по сравнению с предыдущими моделями OpenAI. Также анонсирована OpenAI o1-mini, более бюджетная версия новой модели, предназначенная для помощи разработчикам в задачах кодирования.

Пользователи ChatGPT Plus и Team уже могут получить доступ к версиям моделей o1. OpenAI сообщила, что на начальном этапе для пользователей будет установлен недельный лимит в 30 сообщений для o1-preview и 50 сообщений для o1-mini. На следующей неделе пользователи ChatGPT Enterprise и Edu также получат доступ к новым моделям. Пользователи бесплатной версии ChatGPT получат доступ к o1-mini в последнюю очередь.

В OpenAI также сообщили, что компания приняла меры для обеспечения соответствия моделей o1 рекомендациям по безопасности. Новая модель набрала более высокие баллы в одном из самых сложных тестов по взлому OpenAI по сравнению с предыдущей моделью GPT-4o.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2160999-openai-vypustila-model-iskusstvennogo-intellekta-sposobnuyu-rassuzhdat/

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