"Е-Otinish" перестал работать в Казахстане

В Казахстане перестал функционировать информационный сервис электронных обращений "e-Otinish". Ведутся работы по восстановлению сайта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".

Как сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" на официальном сайте, в настоящее время наблюдается некорректная работоспособность сайта электронных обращений eOtinish.kz.

"На данный момент ведутся работы по восстановлению сайта. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время. Приносим свои извинения за временные неудобства", говорится в сообщении.

ЕOtinish.kz, как сообщается на портале "Электронного правительства", — это сервис отправки электронных обращений в государственные органы, их региональные филиалы и и подведомственные учреждения с помощью ЭЦП.

Как подать обращение через портал e-otinish:

Авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн" (для получения услуги вы должны быть зарегистрированы или пройти однократную регистрацию на сайте eotinish.kz). Подать обращение в государственные органы. Заполнить представленную форму. Подписать обращение ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) и отправить в государственный орган. Отслеживать исполнение.