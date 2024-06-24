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"Е-Otinish" перестал работать в Казахстане

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Мужчина работает за ноутбуком
Ноутбук. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

В Казахстане перестал функционировать информационный сервис электронных обращений "e-Otinish". Ведутся работы по восстановлению сайта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".

Как сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" на официальном сайте, в настоящее время наблюдается некорректная работоспособность сайта электронных обращений eOtinish.kz.

"На данный момент ведутся работы по восстановлению сайта. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время. Приносим свои извинения за временные неудобства", говорится в сообщении.

ЕOtinish.kz, как сообщается на портале "Электронного правительства", — это сервис отправки электронных обращений в государственные органы, их региональные филиалы и и подведомственные учреждения с помощью ЭЦП.

Как подать обращение через портал e-otinish:

  1. Авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн" (для получения услуги вы должны быть зарегистрированы или пройти однократную регистрацию на сайте eotinish.kz).
  2. Подать обращение в государственные органы.
  3. Заполнить представленную форму. 
  4. Подписать обращение ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) и отправить в государственный орган.
  5. Отслеживать исполнение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2123190-e-otinish-perestal-rabotat-v-kazahstane/

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