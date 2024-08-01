Цукерберг заявил, что ИИ от Meta станет самым популярным в мире к концу 2024 года

Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявил, что к концу года искусственный интеллект, разработанный его компанией, станет самым используемым в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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На этой неделе Meta Platforms сообщила о значительном росте объема цифровой рекламы на своих платформах по итогам второго квартала 2024 года. Однако инвестиции компании в искусственный интеллект и метавселенную оказали давление на прибыль.

Компания увеличила прогноз по минимальным расходам на 2024 год, а капитальные затраты выросли примерно на 33% после того, как в апреле руководство Meta объявило, что расходы на инфраструктуру для развития искусственного интеллекта вырастут на 10 млрд долларов.

"К концу года Meta AI станет самым используемым помощником на основе искусственного интеллекта в мире", — заявил Марк Цукерберг.

Meta выпустила свою последнюю большую языковую модель Llama 3.1 на прошлой неделе и сделала Meta AI доступным на большем количестве языков. Цукерберг отметил, что объем вычислительных ресурсов, необходимых для обучения Llama 4, вероятно, будет почти в 10 раз больше, чем для обучения Llama 3.