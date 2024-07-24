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Марк Цукерберг заявил, что новый ИИ от Meta должен стать отраслевым стандартом

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Марк Цукерберг смеется
Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Марк Цукерберг заявил, что новейшая модель искусственного интеллекта от Meta должна стать отраслевым стандартом, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Meta объявила о выпуске нескольких моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под общим названием Llama 3.1. В их число входит самая передовая модель Llama 3.1 405B.

В компании сообщили, что Llama 3.1 405B может составить серьёзную конкуренцию чат-ботам с закрытым исходным кодом от OpenAI и Google. Модель была обучена с использованием более 16 тысяч графических процессоров Nvidia H100. Релиз также включает в себя обновленные версии моделей 8B и 70B, которые были представлены в апреле.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания ожидает, что модели Llama станут самыми передовыми в отрасли, и что Llama 3.1 405B — это шаг к тому, чтобы сделать модели с открытым исходным кодом отраслевым стандартом.

"ИИ имеет больший потенциал, чем любая другая современная технология, для повышения производительности труда человека, креативности и качества жизни. Она также влияет на ускорение экономического роста, одновременно помогая достичь прогресса в медицинских и научных исследованиях", — сказал Цукерберг.

По его словам, открытый исходный код гарантирует, что большинство жителей мира получат доступ к преимуществам и возможностям ИИ, а власть не будет сосредоточена в руках небольшого числа компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2139060-mark-cukerberg-zayavil-chto-novyy-ii-ot-meta-dolzhen-stat-otraslevym-standartom/

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