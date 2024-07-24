Марк Цукерберг заявил, что новый ИИ от Meta должен стать отраслевым стандартом

Марк Цукерберг заявил, что новейшая модель искусственного интеллекта от Meta должна стать отраслевым стандартом, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Meta объявила о выпуске нескольких моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под общим названием Llama 3.1. В их число входит самая передовая модель Llama 3.1 405B.

В компании сообщили, что Llama 3.1 405B может составить серьёзную конкуренцию чат-ботам с закрытым исходным кодом от OpenAI и Google. Модель была обучена с использованием более 16 тысяч графических процессоров Nvidia H100. Релиз также включает в себя обновленные версии моделей 8B и 70B, которые были представлены в апреле.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания ожидает, что модели Llama станут самыми передовыми в отрасли, и что Llama 3.1 405B — это шаг к тому, чтобы сделать модели с открытым исходным кодом отраслевым стандартом.

"ИИ имеет больший потенциал, чем любая другая современная технология, для повышения производительности труда человека, креативности и качества жизни. Она также влияет на ускорение экономического роста, одновременно помогая достичь прогресса в медицинских и научных исследованиях", — сказал Цукерберг.

По его словам, открытый исходный код гарантирует, что большинство жителей мира получат доступ к преимуществам и возможностям ИИ, а власть не будет сосредоточена в руках небольшого числа компаний.