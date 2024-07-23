Конкурент OpenAI, разрабатывающий чат-бот для бизнеса, привлек 500 млн долларов

Стартап Cohere, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, привлек 500 млн долларов в попытке составить конкуренцию OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Компания-разработчик искусственного интеллекта Cohere привлекла 500 млн долларов в новом раунде финансирования, что сделало ее одним из самых ценных стартапов в мире в этой области и дало толчок усилиям канадской компании по конкуренции с такими ведущими представителями отрасли как OpenAI и Anthropic.

В ходе раунда финансирования Cohere оценивается в 5,5 млрд долларов. Основанный бывшими исследователями Google в 2019 году, стартап жестко конкурирует с более крупными компаниями за выгодные контракты.

Сообщается, что финансирование поступило от новых и старых инвесторов, включая канадскую пенсионную инвестиционную компанию PSP Investments, Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures и Fujitsu.

В отличие от более крупных конкурентов, Cohere не разрабатывала чат-бота на основе ИИ для потребителей. Вместо этого она привлекала корпоративных клиентов для своих моделей ИИ. Благодаря своей более узкой направленности, самая производительная большая языковая модель Cohere дешевле в создании, обучении и эксплуатации, чем у конкурентов.