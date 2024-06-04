Гендиректор Nvidia рассказал, каким будет следующий этап развития ИИ

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что следующей волной развития искусственного интеллекта станет развитие физических роботов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Дженсен Хуанг, выступая на COMPUTEX, ежегодной технологической выставке на Тайване, заявил, что следующей волной развития искусственного интеллекта станет физический ИИ. По его словам, человечеству нужен будет искусственный интеллект, который сможет понимать законы физики и полноценно работать среди людей.

Хуанг также отметил, что новые модели искусственного интеллекта должны будут понимать инструкции и автономно выполнять сложные задачи в реальном мире.

"Робототехника уже здесь. Физический ИИ уже здесь. Это не научная фантастика, и эти технологии используют по всему Тайваню", — сказал Хуанг.

По данным Nvidia, в настоящее время по всему миру тестируются и проверяются более пяти миллионов предварительно запрограммированных роботов, в том числе посредством моделирования цифровых двойников в Nvidia Omniverse для использования на заводах.