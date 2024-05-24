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Илон Маск поделился своим видением будущего человечества на фоне развития ИИ

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Илон Маск поделился своим антиутопическим видением будущего человечества, связанного с развитием искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Предприниматель принял участие в технологической конференции Viva Technology в Париже, подключившись в режиме конференцсвязи. Один из участников спросил у Маска, может ли ИИ когда-нибудь в реальности заменить человека, выразив обеспокоенность по поводу повсеместной автоматизации, которая уже сейчас лишает некоторых людей работы.

В ответ владелец X, xAI, Tesla и SpaceX представил свою версию будущего человечества с использованием искусственного интеллекта.

"При благоприятном сценарии, вероятно, в будущем ни у кого из нас больше не будет работы. При этом каждый будет получать не универсальный базовый доход, а всеобщий высокий доход. Дефицита товаров и услуг не будет", — сказал Маск.

По его словам, всю жизнедеятельность человека будут обеспечивать роботы-компаньоны. Однако в этой ситуации многие люди могут столкнуться с экзистенциальными проблемами отсутствия смысла жизни.

Маск заявил, что наиболее вероятная версия реальности основана на серии книг "Культура", написанной шотландским писателем-фантастом Иэном Бэнксом. В книгах описывается социалистическое общество, в котором гуманоидные виды и объекты с искусственным интеллектом живут в относительной гармонии, создавая экономику постдефицита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2106297-ilon-mask-podelilsya-svoim-videniem-budushchego-chelovechestva-na-fone-razvitiya-ii/

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