Microsoft представила улучшенную модель виртуального помощника на базе ИИ

Microsoft представила улучшенную модель помощника на базе ИИ, который, по данным компании, может работать без прямых команд, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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В компании заявили, что функция виртуального ассистента Copilot теперь сможет обслуживать целые команды внутри организации, а не только отдельных лиц. Например, Copilot сможет создавать и назначать задачи конкретным людям и управлять повесткой дня группового собрания.

Кроме того, корпоративные клиенты смогут создавать собственных виртуальных ассистентов, которых можно настроить под конкретные задачи. Компания заявила, что цифровой помощник может отвечать на входящие электронные письма, автоматически предлагая или отправляя ответы, или мгновенно обрабатывать заказы клиентов.

Раджеш Джа, исполнительный вице-президент Microsoft, заявил, что Copilot способен освободить человека от рутинных дел.

Microsoft является лидером в разработке продуктов генеративного искусственного интеллекта благодаря инвестициям в OpenAI в размере 13 млрд долларов, одновременно компания соперничает с Google и Amazon в сфере внедрения услуг на основе ИИ.