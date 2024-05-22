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Стартап в сфере ИИ из США опубликовал исследования о принципах работы нейросетей

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Робот передвигает интерактивные объекты в воздухе
Робот. Иллюстративное фото: Yuichiro Chino / Getty Images

Финансируемая Amazon компания по изучению искусственного интеллекта опубликовала исследование, призванное объяснить принципы работы нейросетей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Высокоэффективные большие языковые модели искусственного интеллекта способны совершать действия, которые до сих пор необъяснимы для многих людей. Поэтому ИИ часто называют "черным ящиком", феноменом, который сложно объяснить без специальных знаний в технологической отрасли.

Недавно опубликованное исследование Anthropic, одной из ведущих компаний в индустрии искусственного интеллекта, пытается пролить свет на наиболее запутанные аспекты алгоритмического поведения ИИ.

Специалисты Anthropic проанализировали, почему чат-бот компании Claude предпочитает генерировать контент на определенные темы, а другие игнорирует.

Исследователи Anthropic объясняют, что они использовали процесс, известный как "изучение словаря", чтобы расшифровать, какие части нейронной сети чат-бота соответствуют конкретным понятиям.

Например, в ответ на запрос, касающийся моста "Золотые ворота", у чат-бота начали срабатывать нейронные сети, связанные с массивом данных о Сан-Франциско, округе Марин и фильмом Хичкока "Головокружение", действие которого также происходит в Сан-Франциско. Нейросеть обращала внимание на самые запрашиваемые данные и игнорировала самые непопулярные.

При этом журналисты отмечают, что у Anthropic могут быть определенные деловые мотивы для проведения данного исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2104941-startap-v-sfere-ii-iz-ssha-opublikoval-issledovaniya-o-principah-raboty-neyrosetey/

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