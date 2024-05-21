Скарлетт Йоханссон раскритиковала OpenAI за новый голос ChatGPT, похожий на ее собственный

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон раскритиковала OpenAI за то, что голос новой версии ChatGPT устрашающе похож на ее собственный, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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"Когда я услышала голос чат-бота, я была шокирована, разгневана и не верила, что Сэм Альтман (гендиректор OpenAI — прим.) мог дать чат-боту голос, который так пугающе похож на мой собственный", — заявила Скарлетт Йоханссон.

В 2013 году Йоханссон участвовала в съемках научно-фантастической мелодрамы "Она", где озвучила голосового помощника с искусственным интеллектом по имени Саманта, в которого влюбляется главный герой.

В этом месяце OpenAI представила новую версию своего чат-бота ChatGPT-4o, с которым можно общаться как с голосовым помощником. Пользователи сразу отметили сходство новой функции с голосом помощника из фильма "Она".

Йоханссон заявила, что Сэм Альтман просил ее озвучить новый инструмент OpenAI в сентябре 2023 года, однако актриса отказалась. Несмотря на это, компания выпустила чат-бот с голосом, крайне напоминающим голос актрисы.

Скарлетт Йоханссон наняла адвоката для решения данного вопроса.

В OpenAI заявили, что приостановили использование одного из пяти голосов ИИ, доступных в обновленной модели. Голос, похожий на голос Йоханссон, известен под именем Скай.

"Голос Скай не является имитацией голоса Скарлетт Йоханссон. Он принадлежит другой профессиональной актрисе, которая участвовала в озвучке чат-бота", — заявили в компании.