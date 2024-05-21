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Скарлетт Йоханссон раскритиковала OpenAI за новый голос ChatGPT, похожий на ее собственный

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Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон. Фото: Paul Morigi/Getty Images

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон раскритиковала OpenAI за то, что голос новой версии ChatGPT устрашающе похож на ее собственный, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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"Когда я услышала голос чат-бота, я была шокирована, разгневана и не верила, что Сэм Альтман (гендиректор OpenAI — прим.) мог дать чат-боту голос, который так пугающе похож на мой собственный", — заявила Скарлетт Йоханссон.

В 2013 году Йоханссон участвовала в съемках научно-фантастической мелодрамы "Она", где озвучила голосового помощника с искусственным интеллектом по имени Саманта, в которого влюбляется главный герой.

В этом месяце OpenAI представила новую версию своего чат-бота ChatGPT-4o, с которым можно общаться как с голосовым помощником. Пользователи сразу отметили сходство новой функции с голосом помощника из фильма "Она".

Йоханссон заявила, что Сэм Альтман просил ее озвучить новый инструмент OpenAI в сентябре 2023 года, однако актриса отказалась. Несмотря на это, компания выпустила чат-бот с голосом, крайне напоминающим голос актрисы.

Скарлетт Йоханссон наняла адвоката для решения данного вопроса.

В OpenAI заявили, что приостановили использование одного из пяти голосов ИИ, доступных в обновленной модели. Голос, похожий на голос Йоханссон, известен под именем Скай.

"Голос Скай не является имитацией голоса Скарлетт Йоханссон. Он принадлежит другой профессиональной актрисе, которая участвовала в озвучке чат-бота", — заявили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2104212-skarlett-yohansson-raskritikovala-openai-za-novyy-golos-chatgpt-pohozhiy-na-ee-sobstvennyy/

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