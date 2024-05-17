Молодежные активисты призвали правительства стран мира принять меры против ИИ к 2030 году

Молодежные активисты призвали мировых лидеров принять программы защиты против вредного воздействия ИИ к 2030 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Правозащитная молодежная группа Encode Justice из США призвала лидеров частного и государственного секторов принять ряд мер к 2030 году, чтобы гарантировать, что ИИ защищает "жизни, права и финансовую безопасность молодых людей".

Это заявление знаменует собой одну из самых значительных на сегодняшний день попыток молодых людей спровоцировать дискуссию о регулировании ИИ, которая набирает обороты во всем мире.

В программе, написанной группой активистов в возрасте до 22 лет, изложены почти два десятка шагов, которые политики и разработчики могут предпринять для решения проблем, связанных с тем, что ИИ может подорвать общественное доверие, повлиять на соблюдение прав человека, лишить специалистов их рабочих мест и усугубить военные конфликты.

"Это может стать самой важной моральной проблемой нашего времени. Наше поколение готово к действию — мы больше всех заинтересованы в том, что произойдет дальше", — написала группа в своем отчете.

Encode Justice призывает правительства обязать компании проходить независимые проверки, которые оценивают, насколько их системы искусственного интеллекта не нарушают права тех или иных групп.