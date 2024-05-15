Gemini AI от Google получит новую функцию для точечного поиска фото

Искусственный интеллект Gemini AI от Google получит новую функцию благодаря которой пользователь сможет мгновенно найти конкретную фотографию в своей медиатеке, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи анонсировал инструмент искусственного интеллекта, который поможет пользователям в поиске фотографий.

Так, у Gemini можно спросить: "Покажи мне лучшие фотографии из каждого национального парка, которые я посетил" или "Какой декор я использовал для подготовки к вечеринке в честь дня рождения". В ответ чат-бот будет присылать конкретную фотографию из медиатеки, избавляя пользователя от необходимости прокручивать всю ленту фотографий.

Во время презентации Пичаи продемонстрировал, как клиенты могут использовать функцию Ask Photos для получения конкретной информации из своих фотографий. Он показал, как пользователь может с помощью ИИ найти фото номерного знака своей машины. Gemini будет анализировать изображения автомобиля в галерее, чтобы сгенерировать ответ.

"Он знает, какие машины вы фотографируете достаточно часто, определяет, какая из них является вашей, и просто показывает вам номерной знак", — сказал Пичаи.

В компании сообщили, что собираются массово внедрить эту функцию в свой чат-бот уже этим летом.