Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

OpenAI выпустила демо-версию ChatGPT с голосовым помощником

Опубликовано:

Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

OpenAI выпустила демо-версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, которая напомнила многим реальность из фильма "Она", передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Демо-версия нового поколения ChatGPT показывает, что роботы теперь могут разговаривать с людьми в режиме реального времени. Причем этот разговор практически неотличим от беседы с реальным человеком. Как будто бы вам позвонил ваш близкий друг.

По мнению экспертов, если финальная версия будет работать так же, как демо-версия, представленная 13 мая, OpenAI, похоже, действительно может изменить мир.

Сами сотрудники OpenAI отметили, что данная технология очень похожа на голосовой помощник из фильма "Она" Спайка Джонса, который был выпущен в 2013 году. По сюжету герой Хоакина Феникса влюбляется в искусственный интеллект, который "говорит" голосом Скарлетт Йоханссон.

Невозможно не заметить сходство голоса Йоханссон с тем, который OpenAI присвоила новой версии своего чат-бота. В какой-то момент во время презентации GPT-4o посмеялся над шуткой сотрудника OpenAI. В другой раз GPT-4o сказал: "Это так мило с твоей стороны"

Эксперты Quartz отмечают, что общение — это очевидный вариант использования чат-бота, однако разговоры вслух предполагают больше интимности, чем переписка на экране. Разговор становится таким же естественным, как отношения на расстоянии.

Аналитики отмечают, что эмоциональная природа GPT-4o делает общение с чат-ботом с искусственным интеллектом гораздо более личным, чем общение с Siri, голосовым помощником от Apple.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2100137-openai-vypustila-demo-versiyu-chatgpt-s-golosovym-pomoshchnikom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.