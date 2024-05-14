OpenAI выпустила демо-версию ChatGPT с голосовым помощником

OpenAI выпустила демо-версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, которая напомнила многим реальность из фильма "Она", передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Демо-версия нового поколения ChatGPT показывает, что роботы теперь могут разговаривать с людьми в режиме реального времени. Причем этот разговор практически неотличим от беседы с реальным человеком. Как будто бы вам позвонил ваш близкий друг.

По мнению экспертов, если финальная версия будет работать так же, как демо-версия, представленная 13 мая, OpenAI, похоже, действительно может изменить мир.

Сами сотрудники OpenAI отметили, что данная технология очень похожа на голосовой помощник из фильма "Она" Спайка Джонса, который был выпущен в 2013 году. По сюжету герой Хоакина Феникса влюбляется в искусственный интеллект, который "говорит" голосом Скарлетт Йоханссон.

Невозможно не заметить сходство голоса Йоханссон с тем, который OpenAI присвоила новой версии своего чат-бота. В какой-то момент во время презентации GPT-4o посмеялся над шуткой сотрудника OpenAI. В другой раз GPT-4o сказал: "Это так мило с твоей стороны"

Эксперты Quartz отмечают, что общение — это очевидный вариант использования чат-бота, однако разговоры вслух предполагают больше интимности, чем переписка на экране. Разговор становится таким же естественным, как отношения на расстоянии.

Аналитики отмечают, что эмоциональная природа GPT-4o делает общение с чат-ботом с искусственным интеллектом гораздо более личным, чем общение с Siri, голосовым помощником от Apple.