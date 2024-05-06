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Казахстанские компании пригласили стать инфопартнерами финала конкурса Technovation Girls Kazakhstan

Опубликовано:

Девушка за ноутбуком
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские компании пригласили стать информационными партнерами регионального финала конкурса Technovation Girls Kazakhstan, передает корреспондент NUR.KZ.

Technovation Girls Kazakhstan – это конкурс, где девочки в возрасте от 8 до 18 лет создают инновационные решения для актуальных социальных проблем Казахстана.

В этом году Казахстан занимает третье место среди 63 стран-участниц по количеству регистраций на программу Technovation Girls. Всего было подано более 2300 заявок, были охвачены 16 регионов страны. Заявки кандидатов из регионов составляют порядка 43%. До регионального финала дошли 606 участниц.

"12 мая в Алматы и 1 июня в Астане 350 девочек представят свои проекты в области мобильных приложений и искусственного интеллекта. Вместе с менторами, судьями и родителями ожидается около 500 гостей. Победительницы отправятся представлять Казахстан в Кремниевой долине в Сан-Франциско", - рассказали организаторы конкурса.

Отмечается, что информационные партнеры проекта получат:

  • узнаваемость бренда: размещение логотипа СМИ на пресс-стене мероприятия;
  • доступ к контенту: возможность взять интервью у участниц, менторов и организаторов, получить фото- и видеоматериалы с мероприятия;
  • привлечение новой аудитории: освещение события в СМИ позволит рассказать о своей социальной ответственности и привлечь внимание читателей, заинтересованных в технологиях и инновациях;
  • участие в формировании будущего: партнеры станут частью проекта, который вдохновляет новое поколение девушек на развитие в сфере STEM и поиск решений для актуальных проблем.

Профиль конкурса в Instagram - technovation.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2096981-kazahstanskie-kompanii-priglasili-stat-infopartnerami-finala-konkursa-technovation-girls-kazakhstan/

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