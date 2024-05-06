Эксперты заявили, что в будущем ИИ будет самостоятельно разрабатывать лекарства

Ученые заявили, что в будущем генеративный искусственный интеллект будет самостоятельно разрабатывать новые лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Директор по информационным и цифровым технологиям стартапа Eli Lilly Диего Рау отметил, что компания начала экспериментировать с исследованием лекарств, которые отличаются от традиционных разработок крупных фармацевтических компаний.

Eli Lilly использует генеративный искусственный интеллект для поиска соединений молекул. Сообщается, что за пять минут ИИ способен найти столько соединений молекул, сколько традиционная лаборатория искала бы несколько месяцев. По словам руководства стартапа, нынешний исторический период является подходящим моментом для проверки возможностей работы искусственного интеллекта в медицине.

По мнению руководителей компаний, работающих на стыке разработки ИИ и технологий в сфере здравоохранения, в ближайшем будущем лекарства будут полностью создаваться с помощью ИИ.

Согласно данным Eli Lilly, генеративный ИИ быстро расширяет свои возможности для разработки и открытия новых лекарств, что приведет к изменениям не только в фармацевтической промышленности, но и в фундаментальных принципах, которые были заложены в научный метод на протяжении веков.