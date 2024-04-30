На OpenAI пожаловались из-за ложной информации, которую генерирует ИИ

Некоммерческая организация по защите прав конфиденциальности подала жалобу на OpenAI из-за ложной информации, которую выдает ChatGPT, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Некоммерческая группа по защите прав конфиденциальности Noyb подала жалобу в Австрийское управление по защите данных (DPA) против OpenAI из-за неспособности компании исправить ошибки в сообщениях, которые генерирует ChatGPT в ответ на запрос о конкретных людях.

Несмотря на то, что склонность больших языковых моделей генерировать неточную и бессмысленную информацию является обычным явлением, жалоба Noyb сосредоточена на Общем регламенте ЕС по защите данных. Этот регламент регулирует сбор и хранение персональных данных людей в евроблоке.

"Несмотря на требования GDPR, OpenAI открыто признает, что не может исправить неверную информацию в ChatGPT", — говорится в заявлении Noyb.

Представители организации также заявили, что компания не может дать точный ответ, откуда большая языковая модель собирает данные. Также нет четкого ответа, какие данные о людях хранит ChatGPT.

В OpenAI пока не прокомментировали данную жалобу.