На OpenAI пожаловались из-за ложной информации, которую генерирует ИИ
Опубликовано:
Некоммерческая организация по защите прав конфиденциальности подала жалобу на OpenAI из-за ложной информации, которую выдает ChatGPT, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Некоммерческая группа по защите прав конфиденциальности Noyb подала жалобу в Австрийское управление по защите данных (DPA) против OpenAI из-за неспособности компании исправить ошибки в сообщениях, которые генерирует ChatGPT в ответ на запрос о конкретных людях.
Несмотря на то, что склонность больших языковых моделей генерировать неточную и бессмысленную информацию является обычным явлением, жалоба Noyb сосредоточена на Общем регламенте ЕС по защите данных. Этот регламент регулирует сбор и хранение персональных данных людей в евроблоке.
"Несмотря на требования GDPR, OpenAI открыто признает, что не может исправить неверную информацию в ChatGPT", — говорится в заявлении Noyb.
Представители организации также заявили, что компания не может дать точный ответ, откуда большая языковая модель собирает данные. Также нет четкого ответа, какие данные о людях хранит ChatGPT.
В OpenAI пока не прокомментировали данную жалобу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2093579-na-openai-pozhalovalis-iz-za-lozhnoy-informacii-kotoruyu-generiruet-ii/