Ученые заявили, что ИИ сможет распознавать политические взгляды человека по фото

Новое исследование ученых Стэнфордского университета показало, что вскоре искусственный интеллект научится вычислять политические взгляды человека по фото, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале American Psychologist, утверждается, что сочетание распознавания лиц и технологии искусственного интеллекта поможет точно определить политические взгляды человека по его фото.

Исследование было проведено учеными из Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета.

По данным авторов, 591 участник эксперимента сначала заполнил анкету, в которой рассказал о своих политических убеждениях. Затем лица участников эксперимента просканировал алгоритм искусственного интеллекта, который попытался оценить политические взгляды человека.

Выяснилось, что в большинстве случаев алгоритм смог с высокой степенью точности определить политические взгляды человека. По их данным, чаще всего люди демократических взглядов имеют более мелкие черты лица по сравнению с людьми, которые потенциально могут быть избирателями Дональда Трампа.

Как только исследователи установили предполагаемую корреляцию между морфологией лица и политической ориентацией, они смогли создать базу данных лиц, попадающих в отдельные категории. Они протестировали свой алгоритм, чтобы определить, сможет ли он точно предсказать, какими чертами лица обладают люди с конкретными политическими взглядами. По их словам, это сработало.

"Мы считаем, что политические взгляды можно распознать по фото, на которых человек изображен с нейтральным выражением лица.

Это указывает на связь между политическими взглядами и характеристиками лица. Значит, некоторые вещи в значительной степени находятся вне контроля человека", — утверждается в исследовании.