Meta предоставит свою операционную систему для разработки сторонних устройств дополненной реальности

Марк Цукерберг заявил, что Meta предоставит свою операционную систему производителям оборудования дополненной реальности, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Meta будет сотрудничать с внешними производителями оборудования, включая Lenovo, Microsoft и Asus, для создания гарнитур виртуальной реальности с использованием операционной системы Meta Horizon. Об этом сообщили в компании.

Этот шаг приведет к созданию новых аппаратных устройств, которые будут работать на той же операционной системе и программном обеспечении, что и нынешнее оборудование виртуальной реальности Meta Quest 3 и Quest Pro.

Также данное решение Meta может значительно повлиять на развитие оборудования виртуальной реальности. При этом в январе Apple выпустила свою гарнитуру стоимостью 3500 долларов под названием Vision Pro.

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, использование операционной системы Meta позволит равноценно развивать данную технологию на устройствах различных производителей.

"В каждую эпоху вычислений всегда существуют открытые и закрытые модели. В случае со смартфонами закрытая модель Apple победила. Смартфоны жестко контролируются, и вы привязаны к тому, что разработчики позволяют вам делать. Но так не должно быть", — сказал Цукерберг.

В течение многих лет Meta возражала против правил Apple в магазине приложений App Store. План Meta по предоставлению доступа к своей ОС для производителей устройств на базе Android является кульминацией многолетнего противостояния.