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Ученые: ChatGPT способен превзойти врачей-офтальмологов в диагностике пациентов

Опубликовано:

Девушка в кабинете офтальмолога проходит тест на зрение
Офтальмолог. Иллюстративное фото: Freepik

Новейшая модель искусственного интеллекта от OpenAI может превзойти врачей-офтальмологов в анализе заболеваний глаз, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно документу, опубликованному в среду, модель GPT-4 стартапа, поддерживаемого Microsoft, превзошла или достигла тех же результатов, что и все врачи-офтальмологи, за исключением лучших представителей отрасли, в оценке глазных проблем и возможности предложить пациенту оптимальное решение.

Офтальмология была в центре внимания усилий по внедрению ИИ в клиническую практику и устранению неисправностей в работе ИИ.

"Эта работа показывает, что способности больших языковых моделей в контексте здоровья глаз теперь почти неотличимы от экспертов", — сказал Арун Тирунавукарасу, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале PLOS Digital Health.

В исследовании использовалось 87 различных сценариев лечения пациентов для проверки эффективности GPT-4 по сравнению с результатами младших врачей-неспециалистов, а также с результатами опытных офтальмологов.

Модель превзошла юниоров и добилась аналогичных результатов, которые показали опытные специалисты. Лишь небольшое количество квалифицированных врачей смогли показать лучше результаты по сравнению с ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2086967-uchenye-chatgpt-sposoben-prevzoyti-vrachey-oftalmologov-v-diagnostike-patsientov/

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