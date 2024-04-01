Samsung может добавить ИИ в своего голосового помощника Bixby

Samsung может добавить технологию генеративного искусственного интеллекта к своему голосовому помощнику Bixby, чтобы повысить привлекательность своих устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Bixby был запущен в 2017 году вместе со смартфоном Samsung Galaxy S8. Программное обеспечение предлагало ряд функций, включая прямые трансляции или рекомендации ресторанов.

При этом голосовые помощники обычно помогают пользователю включить ту или иную функцию в смартфоне, в то время как чат-боты стали более продвинутыми и способны обрабатывать гораздо более сложные запросы после появления ChatGPT от OpenAI и его конкурентов.

Чат-боты нового поколения являются примером генеративного искусственного интеллекта, который позволяет пользователям задавать запрос и генерировать ответ в виде текста, изображения, а теперь и видео.

Bixby от Samsung используется на всех устройствах компании: от смартфонов и умных часов до бытовой техники. Фирма рассматривает его как ключевой инструмент, позволяющий пользователям управлять своими устройствами дома.

Как и многие производители смартфонов, Samsung стремится оснастить свои устройства более продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Компания также представила новые функции Galaxy AI, а также свою последнюю серию смартфонов S24.