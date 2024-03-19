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Эзотерика

Apple ведет переговоры с Google о лицензировании чат-бота Gemini AI для iPhone

Опубликовано:

Телефон марки iPhone лежит на ноутбуке
iPhone. Иллюстративное фото: pexels.com

Акции Alphabet выросли на 4% после сообщения о том, что Apple ведет переговоры о лицензировании чат-бота Gemini AI для iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции Alphabet (материнская компания Google) выросли более чем на 4% после сообщения о том, что технологический гигант Apple ведет переговоры о лицензировании Gemini для новых iPhone.

Gemini — это набор генеративных инструментов искусственного интеллекта Google, от чат-ботов до помощников по программированию.

Согласно отчету, Apple ведет переговоры с Google, принадлежащей Alphabet, о лицензировании для iPhone механизмов искусственного интеллекта от Gemini.

Сообщается, что две компании ведут переговоры о внедрении новшеств в программное обеспечение смартфонов от Apple, которое может случиться уже к концу 2024 года.

Ожидается, что следующее большое обновление программного обеспечения iOS 18 будет представлено во время Всемирной конференции разработчиков в сентябре.

Именно там Apple обычно презентует последнее обновление программного обеспечения для iPhone, прежде чем оно становится доступным для потребителей в середине осени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2070723-apple-vedet-peregovory-s-google-o-litsenzirovanii-chat-bota-gemini-ai-dlya-iphone/

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