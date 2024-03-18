Как ИИ может помочь Японии справиться с кадровым кризисом, рассказал эксперт

Глава крупнейшего кадрового агентства Японии заявил, что использование ИИ может решить проблему нехватки рабочей силы в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Хисаюки Идекоба, исполнительный директор Recruit Holdings, заявил, что Японии "нужно полностью сосредоточиться на искусственном интеллекте", указав на успехи, достигнутые работодателями, использующими данный инструмент для привлечения большего количества кандидатов на вакантные должности.

При этом он добавил, что внедрение искусственного интеллекта в развитых странах будет проходить намного медленнее, чем ожидают энтузиасты, поскольку прогрессу препятствует глубоко укоренившееся общественное недоверие.

"Это проблема не только прогресса в технологиях, но и того, как люди относятся к внедрению новых технологий в жизнь", — сказал Идекоба.

Поскольку в различных отраслях по всей стране сообщается о нехватке рабочей силы, которая вызвана старением населения, Recruit сделал большую ставку на то, что использование ИИ позволит компаниям быстрее и проще находить соискателей.

По словам Идекобы, компании могли бы использовать ИИ для лучшего описания вакансий и привлекать людей только с необходимым набором навыков. Кадровое агентство уже использовало данный инструмент и, по словам основателя, соискатели на 55% чаще откликались на вакансии, рекомендованные ИИ, чем на должности, найденные в результате самостоятельного поиска.