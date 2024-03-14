Чат-бот Midjourney запретил генерировать изображения Трампа и Байдена

Чат-бот с ИИ Midjourney ввел запрет на генерирование изображений с участием Дональда Трампа и Джо Байдена в преддверии президентской гонки в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Генеральный директор Midjourney Дэвид Хольц заявил, что предвыборная гонка в США достигает пика, поэтому пользователям стоит немного притормозить с созданием изображений, которые так или иначе связаны с этой темой.

Заявив, что ввести модерирование контента в чат-бот было бы слишком сложно, Хольц описал запрет как временную меру. По данным Хольца, временный запрет должен ограничить людей, стремящихся злоупотребить данной функцией.

Журналисты попробовали протестировать действие запретов в Midjourney, попросив ИИ сгенерировать изображение Трампа и Байдена, пожимающих друг другу руки на пляже.

Чат-бот не выполнил данный запрос, а оповещение показало, что необходимо выбрать другие ключевые слова. Вторая попытка сгенерировать такое изображение привела к тому, что пользователи получили предупреждение о возможном злоупотреблении функциями.

Midjourney является небольшой компанией, в которой, по данным сайта, работает всего 11 сотрудников. Ранее руководство стартапа ни разу не высказывалось относительно того, как искусственный интеллект может способствовать распространению дезинформации во время выборов.