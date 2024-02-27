Когда чат-бот Gemini вновь заработает, рассказали в Google

Представители Google заявили, что чат-бот с искусственным интеллектом Gemini заработает через несколько недель, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Google намерена перезапустить свой чат-бот с искусственным интеллектом Gemini через несколько недель после того, как приостановила работу сервиса из-за генерации исторически неточных изображений.

Пользователи, тестировавшие сервис на прошлой неделе, обнаружили, что Gemini испытывает трудности с точным созданием исторических изображений людей, изменяя их расу или пол.

Акцент Gemini на разнообразии и инклюзивности, хотя и был внедрен осознанно, был применен, как оказалось, слишком буквально. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель Google DeepMind Демис Хассабис.

Google добавила генерацию изображений в свой чат-бот Bard в начале месяца, прежде чем переименовать Bard в Gemini. Руководитель продукта Gemini Джек Кравчик заявлял в своем аккаунте в X, что разработчики излишне скорректировали модель Gemini, пытаясь бороться с широко распространенной предвзятостью ИИ при изображении людей разных рас. Сейчас этот пост удален.