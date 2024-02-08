Генпрокурор одного из штатов США начал расследование против ИИ, имитирующего голос Байдена

Генпрокурор штата Нью-Гэмпшир начал уголовное расследование в отношении искусственного интеллекта, способного копировать голос Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ранее стало известно, что в прошлые выходные в преддверии праймериз, которые проходили в Нью-Гэмпшире, многим избирателям поступил звонок с незнакомого номера.

Голос на другом конце провода был очень похож на голос президента США Джо Байдена. Собеседник, представившийся Байденом, советовал избирателям не посещать избирательные участки во вторник, 6 февраля.

Представители Демократической партии заявили, что данное действие является происками злоумышленников.

Генпрокурор штата Джон Формелла заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что повестки в суд получили телекоммуникационные компании Life Corp, Lingo Telecom и другие физические и юридические лица, которые могли быть причастны к данным звонкам.