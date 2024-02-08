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Генпрокурор одного из штатов США начал расследование против ИИ, имитирующего голос Байдена

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Генпрокурор штата Нью-Гэмпшир начал уголовное расследование в отношении искусственного интеллекта, способного копировать голос Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Ранее стало известно, что в прошлые выходные в преддверии праймериз, которые проходили в Нью-Гэмпшире, многим избирателям поступил звонок с незнакомого номера.

Голос на другом конце провода был очень похож на голос президента США Джо Байдена. Собеседник, представившийся Байденом, советовал избирателям не посещать избирательные участки во вторник, 6 февраля.

Представители Демократической партии заявили, что данное действие является происками злоумышленников.

Генпрокурор штата Джон Формелла заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что повестки в суд получили телекоммуникационные компании Life Corp, Lingo Telecom и другие физические и юридические лица, которые могли быть причастны к данным звонкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2059849-genprokuror-odnogo-iz-shtatov-ssha-nachal-rassledovanie-protiv-ii-imitiruyuschego-golos-baydena/

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