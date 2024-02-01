Peugeot внедрит ChatGPT в голосовые помощники своих автомобилей

Французский автопроизводитель Stellantis заявил, что добавит ChatGPT в функцию голосового помощника, установленного в автомобилях Peugeot, передает Quartz.

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ChatGPT будет использоваться во всех автомобилях Peugeot, включая новую модель e-3008, а также в небольших коммерческих автомобилях. Об этом сообщил Джером Мишерон, директор по продукции компании.

Он также заявил, что автопроизводитель планирует запустить пилотную версию ChatGPT. Это будет сервис, который сможет подключаться к органам управления автомобилем и отвечать в режиме разговора на общие или навигационные вопросы.

Функция ChatGPT будет доступна во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. В компании Stellantis заявили, что планируют выпустить стандартное сервисное оборудование в этом году.

В прошлом году Mercedes стал одним из первых автопроизводителей мира, объявивших, что будет использовать ChatGPT в своих автомобилях. Помимо возможности запрашивать новости о спорте и погоде, программное обеспечение поощряет водителей Mercedes давать чат-боту более сложные команды. Так, например, водитель может попросить у чат-бота придумать новый рецепт для ужина из имеющегося списка продуктов.

Одновременно с этим крупный производитель GPS-навигаторов TomTom объединился с Microsoft для разработки диалогового помощника на базе искусственного интеллекта, с помощью которого водители смогут свободно "общаться" со своим автомобилем.