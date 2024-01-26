США и Китай будут сотрудничать в разработке системы безопасности ИИ

США и Китай будут в сотрудничестве разрабатывать систему безопасности искусственного интеллекта. Об этом заявили в Белом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Арати Прабхакар, директор управления научно-технической политики Белого дома, рассказал журналистам FT, что, несмотря на торговую напряженность между Китаем и США, страны будут сотрудничать для снижения риска, который может представлять искусственный интеллект всей мировой торговле.

Это известие является важным сигналом того, что две державы всерьез воспринимают угрозу, которую может представлять искусственный интеллект для мировой экономики без должного регулирования.

Еще в ноябре 2023 года президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили совместную работу над искусственным интеллектом на саммите в Калифорнии.

"Мы живем в такой исторический период, когда все понимают, что ИИ — это самая мощная технология.

Каждая страна готовится использовать ее для планирования своего будущего. И мы все можем согласиться с тем, что наличие безопасной и эффективной технологической базы является необходимой мерой", — сказал Арати Прабхакар.

Ранее стало известно, что ведущие американские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, включая OpenAI, провели закрытые встречи с китайскими экспертами, чтобы обсудить возможные риски, связанные с развитием этой технологии.