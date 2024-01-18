Как будет развиваться искусственный интеллект в 2024 году, рассказали на форуме в Давосе

Развитие генеративного искусственного интеллекта и его регулирование стали главными темами для обсуждений на Международном экономическом форуме в Давосе, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Генеральный директор Intel заявил, что 2023 год прошел под эгидой демонстрации возможностей искусственного интеллекта. 2024 год, в свою очередь, станет периодом, когда данная технология будет помогать компаниям достигать устойчивых результатов.

"Первичный этап развития технологии искусственного интеллекта завершен. Я считаю, что следующий этап развития ИИ будет заключаться в формальной корректировке базовых моделей", — заявил Гелсингер.

По словам гендиректора Intel, использовать искусственный интеллект в 2024 году смогут и врачи, которым необходимо провести диагностику пациентов, и работники производства, которым новая технология нужна для проверки неисправностей сборочных линий.

Генсингер отмечает, что в скором времени представителям самых разных профессий необходимо будет привыкнуть к тому, насколько точными данными может оперировать данная технология.

По словам Клары Ши, генерального директора Salesforce AI, сегодня компаниям необходимо повысить точность генерируемых данных, и лучший способ для этого — экспериментировать и проводить совместные тесты для ускорения внедрения.

Генеральный директор Open AI Сэм Альтман заявил, что трехэтапный подход, который в значительной степени опирается на признание человеком надежности технологии, должен сделать генеративный искусственный интеллект менее пугающим, чем некоторые предполагают.