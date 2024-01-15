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Как ИИ повлияет на рынок труда в 2024 году, рассказали аналитики МВФ

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Аналитики Международного валютного фонда заявили, что развитие искусственного интеллекта повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что искусственный интеллект, вероятнее всего, усугубит неравенство на рынке труда. По ее словам, это тревожная тенденция, за развитием которой должны следить политики, чтобы не допустить дальнейшего обострения социальной напряженности.

В МВФ считают, что масштаб неравенства будет зависеть от того, насколько развитие ИИ будет соответствовать интересам сверхбогатых людей. По словам Георгиевой, если доходность капитала ведущих мировых компаний увеличится с помощью ИИ, то это может привести к увеличению разрыва в уровне благосостояния.

Согласно анализу, использование ИИ будет внедряться на всех уровнях и затронет практически всех работников. Поэтому выиграют те профессионалы, которые смогут адаптироваться к использованию новой технологии. В странах с развитой экономикой, в ближайшие годы 60% рабочей силы, так или иначе, придется взаимодействовать с ИИ.

Отмечается, что в декабре Европейский Союз достиг предварительного соглашения о законодательстве, устанавливающем гарантии в отношении ИИ, в то время как США все еще не пришли к компромиссу относительно вопроса регулирования ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2055479-kak-ii-povliyaet-na-rynok-truda-v-2024-godu-rasskazali-analitiki-mvf/

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