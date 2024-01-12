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"Обнаружено вредоносное приложение": 2ГИС предложили удалить пользователям Android в Казахстане

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2ГИС в телефоне
2ГИС в телефоне. Фото: instagram.com/2gis

Пользователям Android система предложила удалить приложение 2ГИС, назвав его вредоносным. В уведомлении, которое получили пользователи, говорится, что устройство находится под угрозой, передает NUR.KZ.

При этом в уведомлении сообщается, что приложение пытается получить доступ к персональным данным, таким, как SMS, фото, аудиозаписи и журнал звонков. При попытке открыть 2ГИС, вновь выходит сообщение с предупреждением и предложением удалить его.

2ГИС
2ГИС. Скриншот: NUR.KZ

Между тем, в компании отреагировали на произошедшее и объяснили, с чем связана такая мера.

"Это предупреждение делает Play Защита — встроенный в Android системный сервис для определения вредоносного ПО. Это значит, что операционная система смартфона посчитала, что приложение несет какие-то риски. Чаще всего это связано с тем, что приложения используют данные со смартфона. Это системный текст, который всегда используется для подобных уведомлений", говорится в сообщении компании.

Там отмечают, что 2ГИС использует только те данные, на которые у него есть разрешение и может запускать камеру или иметь доступ к галерее, чтобы добавлять фото. А также иметь доступ к определению геопозиции для работы навигационных функций.

"Также 2ГИС просит доступ к микрофону и звонкам, чтобы вы могли давать команды голосовому помощнику и звонить в организации прямо из приложения. Доступ к журналу звонков 2ГИС не запрашивает. Доступа ко всем SMS у 2ГИС тоже нет — он есть только к тем сообщениям, которые приложение использует для кодов авторизации. Любое разрешение, выданное приложению 2ГИС, можно отозвать в настройках смартфона", рассказали в компании.

Там уверили, что пользоваться приложением безопасно. При этом с мая 2023 года приложение заблокировано в Google Play.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2055179-obnaruzheno-vredonosnoe-prilozhenie-2gis-predlozhili-udalit-polzovatelyam-android-v-kazahstane/

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