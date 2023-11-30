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Как будут контролировать политическую рекламу в 2024 году, рассказали в Meta

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Штаб-квартира Meta
Штаб-квартира Meta. Иллюстративное фото: Josh Edelson/AFP via Getty Images

Meta раскрыла подробности плана компании в отношении политической рекламы, которая с недавнего времени должна учитывать все риски, связанные с использованием технологии искусственного интеллекта, передает CNBC.

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Ник Клегг, президент Meta по глобальным вопросам, рассказал о новой рекламной политике компании в своем блоге, охарактеризовав ее как "в целом соответствующую" привычному подходу компании к рекламе. По его словам, именно этого подхода придерживались сервисы Meta во время предыдущих избирательных кампаний.

Предстоящие выборы президента США, которые пройдут в 2024 году, впервые будут проходить в условиях повсеместного развития технологии искусственного интеллекта.

Клегг заявил, что со следующего года Meta будет требовать от всех рекламодателей раскрывать, использовали ли они искусственный интеллект или связанные с ним методы цифрового редактирования для создания или редактирования рекламы на политическую или социальную тематику.

"Это требование будет применяться, если реклама содержит фотореалистичное изображение или видео, а также реалистично звучащий звук, который мог быть создан или изменен искусственным интеллектом", — написал Клегг.

По его словам, ИИ может быть использован, чтобы представить кого-то в невыгодном свете. Например, сгенерировать изображение, как человек делает нечто, чего он никогда не делал. Именно этих рисков нужно избежать в политической рекламе.

Общественность ранее критиковала Meta, особенно во время президентских выборов в США в 2016 году, за неспособность следить за распространением дезинформации в Instagram и Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2048148-kak-budut-kontrolirovat-politicheskuyu-reklamu-v-2024-godu-rasskazali-v-meta/

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