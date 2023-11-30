Amazon выпустит чат-бот с искусственным интеллектом Q

Amazon готовит к запуску чат-бот с генеративным искусственным интеллектом Q, который должен составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания сделала заявление во время своей ежегодной конференции AWS, проходящей в Лас-Вегасе. Запуск собственного чат-бота станет ответом Amazon на вызов конкурентов, которые уже внедрили собственные чат-боты и привлекли внимание общественности.

Выпуск ChatGPT стартапом OpenAI из Сан-Франциско год назад вызвал всплеск общественного и делового интереса к инструментам генеративного искусственного интеллекта, способным рассылать электронные письма, создавать маркетинговые презентации и генерировать тексты, которые сложно отличить от работы реальных людей.

В Amazon заявили, что Q сможет генерировать контент, оптимизировать повседневную коммуникацию и помогать создавать публикации для соцсетей.

В заявлении Amazon говорится, что компании также могут подключить Q к своим данным и системам для получения индивидуального опыта, более соответствующего их бизнесу. В настоящее время технология доступна для предварительного тестирования.

И хотя Amazon опережает конкурентов Microsoft и Google как доминирующий поставщик услуг в сфере облачных вычислений, компания Джефа Безоса не считается лидером в исследованиях искусственного интеллекта. Ожидается, что запуск чат-бота Q будет очень амбициозным проектом для Amazon.